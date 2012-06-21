Вчені з Університету штату Мічиган розробили додаток для вимірювання артеріального тиску, який визначає точні показники з використанням iPhone без спеціального обладнання.
«Використовуючи оптичні та силові датчики, які є в смартфонах, ми винайшли практичний інструмент, щоб стежити за артеріальним тиском», – розповіли вчені. «Такий щоденний моніторинг артеріального тиску може поліпшити рівень обізнаності та контролю за гіпертонією й таким чином допомогти зменшити кількість людей, які мають серцево-судинні захворювання».
У публікації в Science Translational Medicine йдеться, що команда Рамакрішни Муккамалоя запропонувала концепцію з винаходом додатка для вимірювання артеріального тиску. Завдяки комбінації смартфона і додаткових оптичних та силових датчиків, вчені створили пристрій, який за показниками не поступається традиційним тонометрам, які використовуються у більшості медичних установ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»