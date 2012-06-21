Зміни клімату і забруднення океанських вод вбивають коралові рифи. Вчені з університету Флориди об'єдналися з NASA, щоб створити найглибшу коралову ферму в світі і відновити унікальну екосистему.
ПОРЯТУНОК КОРАЛІВ
Зміни клімату і забруднення океанських вод вбивають коралові рифи. Вчені з університету Флориди об'єдналися з NASA, щоб створити найглибшу коралову ферму в світі і відновити унікальну екосистему.
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