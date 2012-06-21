Щороку професійні камери та камери в смартфонах стають меншими. Але є зовсім інший тип пристроїв для зйомки, які мають настільки маленькі розміри, що це здається фантастикою. І саме до такого типу пристроїв відноситься новинка від OmniVision – OmniVision OV6948.
Відмінною особливістю цієї камери можна вважати її розміри – OV6948 за розмірами схожа на піщинку, в чому можна переконатися по фотографії вище. У міліметрах її розміри складають 0,575 x 0,575 x 0,232 мм, при цьому пристрій здатний створювати кольорове зображення з роздільною здатністю 40 тисяч пікселів за допомогою чіпа RGB Bayer з підсвічуванням на задній стінці.
Така новинка від OmniVision не розрахована для використання у смартфонах. Судячи з наданої інформації, камера розроблялася для подальшого застосування в медичній сфері – пристрій чудово підійде для монтажу в хірургічні інструменти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»