Вченим вдалося оживити ланцюг нервових шляхів у паралізованих гризунів і миші знову почали вільно рухатися. Нова розробка CLP209 може стати порятунком для багатьох людей, які страждають від паралічу.
Вчені з дитячої лікарні Бостона створили унікальний препарат, який лікує параліч при пошкодженні спинного мозку. Під час удару хребта спинний мозок переносить нервові імпульси в мозок, а потім по всьому тілу, в результаті відбувається часткова або повна втрата рухливості.
Дослідники вирішили випробувати на мишах, чи може препарат CLP209 стимулювати і дати позитивний ефект. Вони лікували 80% паралізованих гризунів протягом 5 тижнів і відновили рухові здібності після пожвавлення нервових ланцюгів, які і привели в рух м'язи ніг. Вчені вірять, що препарат як нова форма терапії зможе максимально збільшити шанси на відновлення рухового процесу. При цьому, експерти відзначили, що здатність ходить повністю залежать від ступеню отриманої травми.