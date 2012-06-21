Продукти з додаванням активованого вугілля стають популярними серед прихильників дієт, спрямованих на очищення організму. Експерти вважають, що подібний підхід до їжі може не тільки допомогти організму, але і стати ключем до довголіття.
Інтерес до чорної їжі виник через те, що багато прихильників такої «дієти» впевнені в її цілющій властивості. Основною користю таких продуктів багато хто називає детоксикацію, яка дозволяє очистити організм від шкідливих речовин і продовжити життя. Також активоване вугілля добре впливає на травлення, про що говорять і фахівці.
Експерти, що досліджують продукти харчування, відзначають, що чорна їжа, така як морозиво або хліб дійсно покращує роботу організму. Активоване вугілля регулює травлення, знижуючи метеоризм, що допоможе уникнути здуттю живота. Також вплив на кишечник, який бере участь у багатьох процесах організму, є одним із ключів до довголіття. Також активоване вугілля є дозволеним для застосування в якості харчової добавки нормалізує травлення в багатьох країнах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»