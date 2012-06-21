Дослідники з лабораторії повітряної робототехніки Імперського коледжу в Лондоні створили тюнінг, здатний зачепити себе в обмеженому просторі, стріляючи стрічками, які прилипають до магнітних поверхонь, повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Система SpiderMAV стріляє кількома «павутинами», щоб стабілізувати дрон чи безпілотник у повітрі. Використовуючи повітря під високим тиском, система вистрілює канатики з намагніченими наконечниками, після чого надійно фіксує літаючий об’єкт у просторі.
Мірко Ковач, провідний дослідник SpiderMAV, розповів, що цю технологію можна порівняти з павуком Дарвіна (Caerostris darwini), який вистрілює павутиною до 25 метрів у будь-якому напрямку. Це також схоже на фантастичну історію про супергероя «Людину-павука».
Використовуючи якорі-стабілізатори, можна отримати чіткі кадри в районах, де є велика кількість незручностей, пориви вітру чи інші метеофактори, підтримувати надійний зв'язок під час кризових явищ, або здійснювати спостереження під час негоди. Такий «відпочинок» для безпілотників дав би можливість зберегти свої акумулятори, а потім від’єднатися і продовжити активний політ.
Наразі система SpiderMAV перебуває в стадії розробки. Фахівці працюють над створенням легких і надміцних стун-павутин в залежності від ваги дрона. Крім того, система може лише «прив’язати» себе. Нині безпілотник чи дрон не може самостійно звільнитися і продовжити політ, перебуваючи деякий час у стані «сну» на відпочинку, тому очікується, що функція від'єднання з'явиться згодом.
SpiderMAV «відкриває нову технологію у галузі робототехніки, яка керується струнами в поєднанні з активною рухомою платформою», – наголошують експерти. Тому незабаром очікується більше досліджень щодо цієї технології.