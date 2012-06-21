Спеціалісти Мерілендського університету створили матеріал із деревини, що міцніший за титанові сплави.
Фанера здатна витримати навіть постріл із пістолета.
Про це повідомляє "Nature".
Перетворення звичайного шматка дерева на міцну фанеру відбувається у декілька етапів. Спочатку шматок занурюють у хімічний розчин гідроксиду та сульфіту натрію. Це дозволяє позбутися непотрібних речовин. Після цього отриманий матеріал стискають при необхідній температурі. Атоми водню у деревині застигають та утворюють щільне поєднання.
Для створення подібного надміцного шматка фанери знадобилося п'ять стискань. Щільність деревини підвищилася майже в 10 разів, а міцність у 12.
Науковці також перевірили фанеру на стійкість до вологи. Зазвичай деревина збільшується у розмірах після взаємодії з водою. Проте об'єм стислої фанери збільшився тільки на 10% після декількох днів експерименту.
Стиснута фанера може стати бюджетним замінником броні з кевлару. Оскільки здатна зупинити кулю пістолета на півдорозі.