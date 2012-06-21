Швейцарські вчені створили родимку-татуювання, яке темніє, якщо у крові збільшується кількість вмісту кальцію (гіперкаліємія).
Про це повідомляє «Science Translational Medicine».
Цей показник часто пов'язують з розвитком онкологічних захворювань, тому вчені передбачають, що завдяки розробці рак можна буде діагностувати на ранніх стадіях.
Це татуювання є набором спеціальних клітин, які реагуть на рівень кальцію. Якщо він вищий за норму, клітини будуть темніти. Дію татуювання дослідники перевіряли на мишах. За результатами, у гризунів, яким вводили культуру клітин, що темніють в присутності іонів кальцію, татуювання темніло майже одразу.
Дослідники повідомляють, що зробили тільки прототип. У майбутньому татуювання має допомагати людям самостійно відслідковувати стан здоров'я. Найбільший недолік – татуювання тримається не більше року. Після цього його потрібно буде поновити.