Шарф для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19, створений вченими з Манчестерського університету технологій (Великобританія), можна носити годинами без істотного зниження комфорту. Унікальний шарф, на відміну від звичайних захисних масок, можна безбоязно чіпати руками.
Як зазначила професор Сабіна Флітч, яка працювала над створенням шарфа, його ефективність полягає в спеціальному хімічному покритті, яке змушує вірус прилипати до нього, де він «дезактивирується».
Пов'язка покрита сполуками, схожими на ті, які знаходяться в верхніх дихальних шляхах людини і допомагають організму боротися з інфекціями.
Шарф-пастка для мікробів надягається через голову. Він був спеціально розроблений так, щоб не ковзати по обличчю. Його винахідники стверджують, що спеціальне покриття забезпечує «96-відсотковий захист від повітряних вірусів».
Як розповів біолог Алан Грін, цей шарф захищає людей, що носять його, від вдихання чого-небудь, і запобігає поширенню крапель від зараженої людини. Потрапляючи на звичайні медичні маски, вірус все ще живе на поверхні, тому, коли користувач знімає її, руки забруднюються. «Це одна з найбільших проблем з масками – вони не зупиняють передачу COVID-19», – підкреслив учений. Про те, що медичні маски не є панацеєю від вірусу, раніше говорили багато вчених. Вони ефективні в тому випадку, якщо їх носить заражена людина, перешкоджаючи «виходу вірусу» назовні.
Диво-шарф є багаторазовим захисним засобом, який не втрачає свої властивості після прання. «Батьки» шарфа кажуть, що якщо налагодити його масове виробництво, то можна зменшити дефіцит засобів індивідуального захисту, який сьогодні гостро відчувається в усьому світі через пандемію коронавірусу.
«Наш шарф навіть кращий, ніж традиційні медичні захисні маски. Шарф прилягає до обличчя більш щільно – це обумовлено способом носіння, при якому виріб обв'язується навколо голови. На відміну від масок, які можна носити не довше двох годин, і які постійно хочеться поправити руками, шарф є набагато більш комфортним у носінні. Його можна носити багато годин без неприємних відчуттів, а потім прати і носити знову», – відзначають творці диво-шарфа.
Від звичайних шарфів інноваційний виріб відрізняється особливою хімічною обробкою тканини. Вірусні частинки, як уточнює видання The Guardian, приклеюються до захисної оболонки і не проникають у дихальну системулюдини, тому загроза зараження практично виключається.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»