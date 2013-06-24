Державний кластер оборонних технологій Brave1 оголосив Brave-конкурси на розвиток виробництва вибухівки, розроблення автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і зенітних ракетних комплексів

На заході «Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні» за участіпершого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаляукраїнським виробникам оборонних технологій представили нові грантові можливості Brave1.

Український кластер оборонних технологій перезапустив свою грантову програму. У її межах можна одержати підтримку обсягом 500 тис., 2 млн, 4 млн та 8 млн грн. Програма тепер сфокусована на 70 детальних технологічних напрямах, сформованих спільно із Силами безпеки та оборони.Загальний бюджет на грантову підтримку українських виробників від Brave1 до кінця року становить 2,7 млрд грн.

Щоб забезпечити технологічну перевагу над ворогом, Brave1 розпочинає чотири грантові конкурси в чотирьох пріоритетних напрямах: вибухові речовини — масштабування вітчизняного виробництва бризантних, ініціюючих вибухових речовин та нітроцелюлози;тактичні балістичні ракети — український HIMARS; зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА — нові ефективні інструменти для протиповітряної оборони; штучний інтелект — новий рівень автономності на полі бою завдяки розвитку автономних дронів, модулів наведення для дронів-перехоплювачів, ШI-рішень для перехоплень КАБів тощо.

Brave-конкурси передбачають значно більший обсяг фінансування, ніж звичайна грантова програма Brave1 —до 150 млн грн на розробленняпід чітке технічне завдання та чіткий результат — готові до застосування на фронті вироби.

Щоб узяти участь у конкурсах, розробники мають подати запит на ознайомлення з їх умовами, пройти комплаєнс-перевірку та підписати договір про нерозголошення.

«Завдяки державній підтримці в Україні народжуються сотні унікальних технологічних рішень і нових видів озброєння. Усі вони мають одну мету: знищувати ворогів і захищати українських воїнів. Міноборони та Мінцифри створюють єдину екосистему підтримки, щоб кожна інновація швидше ставала силою на фронті», — зазначив міністр оборониДенис Шмигаль.

Серед ключових змін — чіткий фокус на 70 детальних технологічних напрямах, напрацьованих спільно із Силами безпеки та оборони, у дев’яти категоріях: ракети, штучний інтелект, БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, безекіпажні катери та інші. Розробники самі можуть обирати суму гранта — від 500 тис. до 8 млн грн — залежно від рівня готовності своєї технології, а середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

«Детальні технологічні пріоритети, сформовані спільно із Силами безпеки та оборони України, стануть дороговказом для всіх українських виробників. І наша мета як Brave1 — не просто збільшити кількість інноваційних рішень, здатних впливати на хід війни, а й прискорити їх появу у військах», —запевняє Андрій Гриценюк, керівник Brave1.

Окрім конкурсів, Brave1 запроваджує спеціальні грантові програми, які дають змогу отримати до 8 млн грн на розвиток проривних ідей у пріоритетних напрямах: штучний інтелект — технології розпізнавання, донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та автоматизованого ухвалення рішень; ракети — триває програма на розроблення ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

До кінця року гранти від Brave1 загалом становитимуть 2,7 млрд грн.

«І це лише невелика частина державної підтримки. Є програма пільгових кредитів, програма компенсацій, податкові та регуляторні пільги. Усе з однією метою: знищувати ворогів та захищати українських воїнів», — підкреслив Денис Шмигаль.

За його словами, Україна змінила характер сучасної війни, а наші воїни стали співтворцями унікальних технологій. Очільник Міноборони підкреслив подальші пріоритети для перемоги в технологічній війні: люди, зброя, інновації, швидка адаптація.

Україна будує нову екосистему ОПК із приватним сектором в центрі. Системний підхід охоплює всі етапи: фінансування, виробництво, тестування та інтеграцію. Ініціативи Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширюють ці можливості.

Денис Шмигаль закликав виробників локалізувати ланцюги постачання, інвестувати в дослідження та розробки. Він додав, що завдяки дронам створено так звану Kill Zone — зону смерті, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат. Зараз Україна працює над створенням Kill Web, що означає бачити більше, ухвалювати рішення швидше та вражати точніше. На кожному з цих етапів впроваджують нові розробки, пояснив міністр оборони.

Також триває інвестування в людський капітал. Зокрема, вже налагоджено понад 25 партнерств з освітніми установами та запущено хаб інновацій для молоді.

«Будемо формувати єдину вертикаль інновацій освіта — наука — промисловість. Плануємо активніше інтегрувати безцінний досвід ветеранів в ОПК», — резюмував Денис Шмигаль.

Джерела: Міністерство цифрової трансформації

Міністерство оборони