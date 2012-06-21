На жаль, через карантин та обмежувальні заходи певна кількість українців втратила робочі місця. І має пройти певний час, доки людина оговтається та знайде іншу роботу. Та на цей час держава не залишить її без допомоги.
Про один з її видів розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Він, зокрема, повідомив, що нині фахівці відомства адаптували систему надання субсидій до сучасних непростих реалій. Отже, наразі передбачено, що якщо людину звільнили з роботи – вона має звернутися до центру зайнятості, отримати статус безробітної і допомогу по безробіттю. А далі, на підставі цієї інформації, держава призначить їй субсидію на сплату за комунальні послуги без врахування доходів, які вона отримувала раніше.
Тобто, для призначення субсидії в дохід цієї людини враховуватиметься тільки нинішня допомога по безробіттю. І саме виходячи з цієї суми як доходу такій людині буде нарахована субсидія.
Заступник міністра уточнив, що для отримання цієї держдопомоги потрібно надати зовсім небагато документів: заяву, декларацію та документи, що підтверджують набуття особою статусу безробітного.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»