На початок 2020 року заборгованість із виплати пільг і субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг було зафіксовано в 19 областях країни. Найбільша — у Львівській. Вона становить 7,2 мільйона гривень, далі — Дніпропетровщина (4,9 мільйона) й Київщина (0,6 мільйона).
Загалом кредиторську заборгованість оцінено в 14,6 мільйона гривень. Попри, здавалося б, незначну в масштабах країни суму, в Рахунковій палаті припускають: є ризик, що до кінця цього року її не буде погашено. «Ризики непогашення заборгованості за наданими пільгами і житловими субсидіями в поточному році зумовлені тим, що в законі про державний бюджет на 2020 рік надання цієї субвенції місцевим бюджетам не передбачено», — повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на главу відомства Валерія Пацкана.
У 2019 році на виконання фактичних зобов’язань місцевих бюджетів з надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету було надано субвенцію на 21,6 мільярда гривень, або 99,9% плану на рік.