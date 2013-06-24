У межах впровадження Нової української школи уряд продовжує системне оновлення навчальних просторів. Відтепер підхід змінюється: від точкового дооснащення до комплексного оновлення класів.

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання субвенції на 700 млн грн для створення сучасних освітніх просторів.

«Кошти спрямовано на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM­лабораторій», — прокоментувала рішення Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

А ремонтні роботи мають профінансувати коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів. Це рішення — частина втілення реформи старшої профільної школи — третього етапу Нової української школи.

Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які відповідають визначеним критеріям: входять до мережі профільної старшої школи 2027 року або є спеціалізованими ліцеями; проводять навчання очно або у змішаному форматі; мають не менш як 60 учнів у 8 класах; забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Підбір проєктів відбуватиметься на конкурсній основі. Умови та початок приймання заявок оголошує Міністерство освіти і науки. Зокрема МОН повідомляє, що для участі в конкурсі потрібно заповнити онлайн­форму (гугл­форму). Слід подати офіційно до МОН засобами електронного документообігу пакет документів, а саме: проєктну заявку (аналогічну гугл­формі); рішення про належність закладу у 2027/2028 році до мережі закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти; кошторис проєкту; гарантійного листа щодо дотримання умов співфінансування, вчасного використання субвенції в повному обсязі та проведення поточного та/або капітального ремонту (реконструкції) приміщення.

Зробити це потрібно не пізніше як за десять робочих днів після офіційного оголошення про приймання заявок на сайті МОН.

Кожна місцева рада чи обласна адміністрація може подати одну проєктну заявку, місто Київ — до десяти.

Проєкти обиратимуть на конкурсній основі. Комісія враховуватиме рівень і стан сучасної освітньої інфраструктури у громаді, досвід реалізації освітніх проєктів та кількість профілів, за якими діти навчатимуться у новому STEM­просторі.

Докладні умови, порядок розподілу коштів та граничні обсяги субвенції для кожного регіону буде оприлюднено на офіційному сайті МОН.

До речі, Міністерство освіти і науки підтримало ініціативу щодо щорічного проведення 13 квітня у закладах загальної середньої освіти тематичної виховної години до Дня працівника оборонно­промислового комплексу України. Ідея заходу — простою мовою пояснити школярам, хто стоїть за технологіями, які сьогодні допомагають Україні захищатися, і показати, що за кожним складним рішенням — робота інженерів, науковців і фахівців, які створюють безпеку.

Ініціатива, запропонована Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість», з’явилась як відповідь на запит часу: нині країні потрібні не лише технології, а й люди, які їх створюють. І цей вибір починається ще у школі.

У межах опрацювання ініціативи підготовлено концепцію навчальних матеріалів для різних вікових груп — від молодших класів до старшої школи. Їх побудовано так, щоб говорити з учнями зрозумілою мовою без складних технічних деталей, але з акцентом на науку, безпеку і відповідальність. Для молодших школярів це знайомство із професіями та базовими правилами безпеки. Для середніх класів — розуміння того, як технології допомагають зберігати життя. Для старшокласників — розмова про майбутнє: інженерію, технології й відповідальність за їх використання.

Ідеться не лише про одну виховну годину, а про формування інтересу до технічних професій, зв’язок освіти з реальними потребами країни та перші кроки до усвідомленого професійного вибору. Адже формування такого інтересу вже сьогодні — інвестиція у майбутнє України, її стійкість і перемогу.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство освіти і науки