Сумська область однією з перших в Україні долучилася до проведення змагань, під час яких талановита молодь демонструє здібності на інноваційному напрямі STEM-освіти. Ось і цими днями команди краю презентували новинки наукової техніки на перших обласних змаганнях «Роботрафік-2019». Юні таланти демонстрували автомобільні моделі сучасних зразків, брали участь у конкурсах інженерних пропозицій стосовно підвищення безпеки транспортного руху та створення тривимірних вузлів автомобілів у системах інженерного проектування, складали тести із знання правил дорожнього руху тощо.
Переможцем стала команда SOGIBOT Сумської обласної гімназії для талановитих і творчо обдарованих дітей у складі Микити Сабадаша, Данила Земляного та Валентина Непочтова під керівництвом учителя фізики та інформатики Володимира Ковбасістого.
Як наголосила директор департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, Сумщина багата креативними учнями, які проявляють таланти у науково-технічній творчості, робототехніці, електроніці. І змагання це підтвердили.