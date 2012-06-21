На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито центр слюсарних професій. Це перший цього року новий навчально-практичний центр в області, але вже другий у цьому закладі. Раніше при ліцеї було відкрито центр з металообробки, верстати для нього придбано за два з половиною мільйони гривень. На обладнання для центру за слюсарним напрямом освоєно 266 тисяч гривень освітньої субвенції з держбюджету.
Як зазначила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко, «Миколаївська область стала однією із семи, яка перемогла та отримала змогу побудувати сучасний центр професійної досконалості у межах проєкту EU4Skills. Основна мета створення таких центрів — підвищення якості освітніх послуг професійно-технічної освіти. А модернізація таких закладів сприятиме популяризації робітничих спеціальностей».
Центр слюсарних професій має сучасне устаткування — компресори та верстат (три в одному), який ріже, гне і крутить метал, різні преси, стрічкова пилка для різання металу. Директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Олександр Матвійчук уточнює, що в центрі пройдуть практику не лише слюсарі, а й верстатники, електрики, зварники, адже слюсарна справа наявна в підготовці різних спеціалістів.
Усього на Миколаївщині відкрито шість навчально-практичних центрів, які повністю орієнтовані на потреби роботодавців і дають змогу студентам швидше адаптуватися до умов виробництва.