Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Головного управління Держпродспоживслужби й вирішив повністю зупинити виробництво заводом «Фанери та плити» деревоволокнистих плит (ДВП), до усунення порушень санітарного законодавства. Такі заходи вжито у зв’язку з тим, що з 2016 року на адресу контролюючого органу надходять численні звернення від мешканців житлового комплексу «Комфорт Таун» та інших мешканців Дарницького та Дніпровського районів щодо негативного впливу на стан їх здоров’я і небезпечні умови проживання в зв’язку з діяльністю ЗАТ «Фанплит».
Так, за 2017 і 2018 роки розглянуто понад 80 звернень жителів. Отримано і розглянуто одне депутатське звернення народного депутата України і п’ять депутатських звернень від депутатів Київради. За результатами лабораторних досліджень, концентрація азоту діоксиду у повітрі перевищує гранично допустиму у 2,3-5,3 рази, фенолу – у 1,4-1,6 рази.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»