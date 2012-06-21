Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 вересня на Полтавщині розпочне свою роботу територіальне управління Державного бюро розслідувань, яке сьогодні зареєстрували в тамтешній облдержадміністрації. Його діяльність розповсюджуватиметься також і на Харківську, Сумську та Дніпропетровську області. ДБР, яке створили постановою № 127 Кабміну від 29 лютого 2016 року, незалежно розслідуватиме військові злочини. Також злочини, скоєні високопосадовцями, суддями та правоохоронцями.
«Ми створили потужний орган європейського зразка, який допоможе у боротьбі зі злочинністю та корупцією. Вони працюватимуть прозоро, тож вірю, що незабаром отримаємо результати ефективної роботи», – розповів голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
Наразі у ДБР триває підбір кваліфікованих кадрів. Поки що вакантних 65 посад.
ДОВІДКА «УК»
ДБР складається з 15 управлінь та чотирьох самостійних відділів центрального апарату. Академія Державного бюро розслідувань, Науково-дослідний інститут ДБР та 7 територіальних управлінь – одне з них знаходиться у Полтаві. Кожне територіальне управління матиме три слідчих відділи, два оперативних підрозділи та інші сектори.