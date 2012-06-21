Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі Жовтневий районний суд приморського міста задовольнив клопотання прокуратури Донецької області про початок спеціального досудового розслідування щодо ще двох представників проросійських незаконних збройних формувань — підозрюваних у причетності до організації терористичного акту, внаслідок якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш. Йдеться про потужний вибух автомобіля, що прогримів у Маріуполі вранці 31 березня 2017 року.
Персони, які входять до так званого «міністерства державної безпеки ДНР», підозрюються у скоєнні правопорушень відразу за низкою статей КК України: участь у терористичній організації, терористичний акт, незаконне поводження з вибуховими речовинами та виготовлення вибухових пристроїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб. «Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи, перебуваючи на керівних посадах у незаконних збройних формуваннях, які контролюються РФ, умисно, з порушенням громадської безпеки, залякування населення організували вчинення терористичного акту на території м. Маріуполя. Окрім того, підозрювані брали участь у підготовці до вчинення терористичних актів у містах Маріуполь та Сєвєродонецьку Луганської області, що були попереджені співробітниками СБУ», — повідомили в прокуратурі Донеччини.
Попередньо за участь у терористичному акті та вбивстві Олександра Хараберюша були засуджені три виконавці злочину: два жителі Мар’їнського району та жінка, яка приїхала до Маріуполя з окупованої території краю. Їх позбавили волі на 12 років, однак невдовзі одна з них — Юлія Прасолова, а саме вона, за результатами слідства, встановила вибуховий пристрій під автомобілем, вийшла на волю. Жінку звільнили з-за грат і передали по той бік лінії розмежування під час обміну полоненими та заручниками між Україною та ОРДЛО.