Вчора, 5 січня, сталося різке падіння фондових ринків США. Внаслідок цього 500 найбагатших людей планети втратили 114 мільярдів своїх активів.
Про це свідчать дані індексу "Bloomberg Billionaires Index".
Через ризик зростання рівня дохідності облігацій США фондові індекси впали на 3,8–4,6%.
Найбільше збіднів Воррен Баффет — його компанія "Berkshire Hathaway" втратила 5,1 мільярда доларів. Другим "найбагатшим бідняком" став Марк Цукерберг, засновник "Facebook". Його активи зменшилися на 3,6 мільярда доларів. Замикає трійку засновник "Amazon" Джеф Безос, недорахувавшись 3,3 мільярда доларів. Четверте і п'яте місця посіли власники "Google" і "Microsoft". Вони втратили приблизно по 2,3 мільярда доларів.