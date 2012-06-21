Опалювальний сезон в Україні пройде на належному рівні, держава до зими повністю готова. У цьому запевнив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час традиційної «Години запитань до уряду» у Верховній Раді. За його словами, є питання до роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відсутність кворуму в роботі регулятора та неефективність процедур впливають на процеси. Саме тому глава уряду планує звернутися до Президента і Верховної Ради із проханням допомоги розв’язати проблему. На часі й продовження політики енергоефективності. В уряді розмірковують над збільшенням фінансування відповідних програм і Фонду енергоефективності.
Проект закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік», на думку Володимира Гройсмана, сформовано з урахуванням продовження розпочатої у 2014 році децентралізації. Потім ішлося про можливості вийти на показник економічного зростання 5% попри закладені у проекті державного кошторису 3%. «Цей успіх реінвестується у підвищення стандартів життя громадян і модернізацію країни», — підкреслив Прем’єр.
До Укроборонпрому він звертатиметься щодо виплати зарплат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Жолобецький звернувся до Володимира Гройсмана від імені 400 заводчан Миколаївського суднобудівного заводу (колишній «Суднобудівний завод ім. 61-го комунара»): «Люди вимушені були три дні тому перекривати трасу, люди доведені до відчаю. Протягом останніх трьох років вони не отримують зарплати. Заборгованість із заробітної плати на сьогодні досягла фактично 60 мільйонів гривень». Він зазначив, що протягом останніх років усі ці суднобудівники обслуговують крейсер «Україна», а грошей за це не отримують.
Прем’єр висловив думку, що в Укроборонпромі, до якого належить відповідне підприємство, «мають знайтися ресурси, щоб розв’язати цю проблему й погасити заборгованість». Окрім цього, він вважає спроби продати український військовий ракетний крейсер проекту 1164 «Україна» (серія ще радянських ракетних крейсерів), який перебуває на балансі державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», корупційною схемою. Прем’єр уже звернувся з відповідним запитом до Ради національної безпеки і оборони.
Коли йшлося про мовне питання, Володимир Гройсман запевнив народних депутатів, що Україна нікому не дозволить розмовляти з собою «в тоні шантажу». «Ми повністю підтримуємо і забезпечуємо права національних меншин, — наголосив він. — Уряди інших країн не можуть диктувати Україні жодних умов щодо освіти й мови. Наша рідна мова українська, і вона потребує поваги».
На запитання із зали щодо неконституційних дій голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який, мовляв, видає сумнівні документи, а також не помічає прапорів інших держав на українських держустановах, Володимир Гройсман зазначив: «Ніхто не має права дозволяти собі виходити за межі чинного законодавства, хоч би яку назву мала посада тієї чи іншої людини. Якщо будуть підстави, то я готовий звернутися до Президента України щодо ситуації в Закарпатській області».
Правоохоронців він закликав після ухвалення закону про захист бізнесу від тиску силових органів звертатися до підприємців «на ви» і з повагою.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»