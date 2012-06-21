З 1 січня 2018 року через зростання прожиткового мінімуму підвищились і ставки судового збору.
Так, судовий збір за подання позову майнового характеру для громадян та ФОП тепер становить не менше 704 гривень, а для юросіб – від 1762 гривень, пише «Українське право».
За позов немайного характеру судовий збір для громадян та ФОП також підвищився до 704 гривень та для юросіб – до 1762 грн.
Щодо вирішення сімейних спорів у судах, то за позов про розірвання шлюбу та поділ майна тепер потрібно сплатити не менше 704 гривень.
Також збільшуються ставки і за отримання документів у судах. Так, за подання заяви про видачу судового наказу тепер доведеться сплатити 176 гривень, а заяви про його скасування – 88,1 гривень.
За видачу дубліката судового наказу або виконавчого листа та за видачу в електронному вигляді копії судового засідання судовий збір становить 52,9 грн.
Повторна видача копії судового рішення, видача копії рішення суду особі, яка не брала участь у судовому засіданні щодо неї, а також виготовлення копій документів, долучених до справи, коштує відтепер 503 гривні.
Нагадаємо, що з 15 грудня 2017 року підвищилися ставки за подання апеляційних та касаційних скарг, які становлять відповідно 150 та 200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви. Для кожного позову в цьому випадку судовий збір обчислюється індивідуально.