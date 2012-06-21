Своєчасне виявлення хвороби здатне зберегти десятки років життя. Щорічно від раку легенів гине близько мільйона осіб. Почувши такий діагноз, багато хто розуміє, що лікування буде непростим, а ймовірність померти в найближчі пару років становить майже 90%. Але лікарі впевнені, що ускладнення можна, як мінімум, відстрочити на кілька десятків років, якщо вчасно його виявити. Вони назвали приховані симптоми раку легенів, які щодня натякають людині на ймовірне захворювання, але ці сигнали неправильно зчитуються.
Першим з таких симптомів лікарі назвали сухий кашель. Це найперша ознака, який повинен насторожити людину. Бити на сполох треба тоді, коли сухий кашель не є наслідком простудного захворювання, а з'являється спонтанно, регулярно і без причини. Щоб бути впевненим у своєму здоров'ї, лікарі радять час від часу проходити обстеження, робити флюорографію та інші дослідження. Ще одним важливим симптом болі в грудях і сиплий голос. Такий сигнал можна виявити, якщо глибоко вдихнути. При сторонніх утвореннях в легенях людина прослуховуються хрипи, посвисти і хрускіт під час вдиху і видиху. Крім цього, у людини може змінюватися голос, стаючи більш захриплим. Ці сигнали повинні стати приводом для відвідин лікаря.
Постійно злегка підвищена температура також супроводжує онкологію. Якщо температура протягом довгого часу знаходиться в районі 37-37,5, а простудних або інфекційних захворювань у людини не спостерігається, то варто звернути на це пильну увагу. Регулярне незначне підвищення температури основна ознака раннього формування пухлини. На цій стадії людина відчуває втому, нездужання, починає втрачати у вазі.
За словами лікарів, найбільшому ризику піддаються чоловіки у віці від 50-80 років, які регулярно курили протягом багатьох десятиліть. Ризик утворення пухлини у таких людей становить від 60-80%. Щоб максимально убезпечити себе від цього захворювання, лікарі рекомендують вести здоровий і активний спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, правильно харчуватися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»