Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумчанин Ігор Мироненко почав виготовляти багаторазові захисні маски за допомогою… 3D-принтера. Щоправда, не на продаж.
Ігор викладає робототехніку у гуртку міського Палацу дітей та юнацтва. Оскільки його підопічні зараз на карантині, то наставник вирішив поекспериментувати, результатом чого стала трохи незвична, однак вельми практична маска. Уже має кілька варіантів, але віддає перевагу тій, що виготовлена з біорозкладного пластику на основі кукурудзяного крохмалю.
Маску легко простосувати до свого обличчя — її треба розігріти феном і сформувати. Фільтрами до неї слугують ватні диски, які треба, щоправда, доволі часто міняти. Однак є варіанти, коли ця незручність усувається.
За словами Ігоря Мироненка, весь процес займає близько трьох годин, а ціна одного виробу — 120 гривень (саме стільки вартує робота приладу). Зараз за такою ж методикою Ігор Мироненко розробляє захисний екран для медиків, який також може стати суттєвою допомогою в галузі охорони здоров’я.
Виготовлені маски викладач планує продемонструвати своїм вихованцям, аби ті усвідомили і зрозуміли, наскільки перспективним є друк на 3D-принтері.