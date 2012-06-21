Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради розпочав прийом заявок для участі у програмі з підтримки малого та середнього підприємництва «Повертайся і залишайся», яка запрацює з ініціативи уряду України 1 лютого нинішнього року.
Її стратегічне призначення – максимальна підтримка тих, хто бажають вести бізнес у своїй країні, стимул заробітчанам повертатися до рідних домівок і тут працювати на благо своєї економіки.
Програма передбачає низку економічних переваг і насамперед доступне кредитування під 5 9% річних.
Вся необхідна інформація розміщена на веб-порталі, де також можна подати онлайн-заявку на участь у програмі.