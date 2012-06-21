Сумський національний аграрний університет та Люблінський університет природничих наук (Польща) уклали Угоду про двосторонні академічні обміни.
Документ підписано цими днями під час візиту представників СНАУ до сусідньої країни для участі у конференції тваринників.
Як повідомив ректор Сумського аграрного університету Володимир Ладика, уже протягом другого семестру 2018-2019 навчального року кілька польських студентів навчатимуться в Сумах за напрямом «Точне землеробство», а в листопаді магістранти курсу «Регіональний менеджмент» СНАУ вирушать до Любліна.
У рамках досягнутих домовленостей навесні наступного року Суми відвідає делегація Люблінського університету, аби продовжити співпрацю в інженерній та інших галузях, що будуть утілені в конкретні проекти.