Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Відповідно до угод між Європейським інвестиційним банком та Україною в серпні мають відбутися тендери на придбання та оновлення комунального пасажирського транспорту в чотирьох містах країни, у тому числі в Сумах.
Так, кредитом для обласного слобожанського центру передбачені 4 мільйони євро, за які можна придбати 22 тролейбуси з низькою підлогою. Такої кількості техніки цілком вистачить для якісного обслуговування городян та гостей міста навіть у пікові години, коли можна буде залучити також наявні транспортні одиниці.
Місто Львів планує придбати 10 трамваїв, Харків оновить не лише наземний транспорт, а й метро, в Чернігові розраховують поповнити автобусний і тролейбусний парки.