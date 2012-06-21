Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями на сесії Сумської міської ради депутати підтримали проект рішення «Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».
Таким чином міська рада зобов’язується тісно співпрацювати з діловими колами та громадянським суспільством задля прискорення стійкого та інклюзивного місцевого економічного розвитку, створення нових робочих місць.
У найближчих планах – співробітництво з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства, розробка плану місцевого економічного розвитку, стимулювання зайнятості, низка інших заходів, передбачених ініціативою ЄС.