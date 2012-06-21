Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У сквері Тараса Шевченка міста Суми за ініціативи міської ради відбулися зйомки сюжету телеканалу «Україна» «Ранок з Україною!», який телеглядачі зможуть побачити на день Незалежності, 24 серпня.
Рано-вранці тут зібралися близько тисячі сумчан, які рівно о 6.30 ввімкнули принесені із собою будильники, аби таким чином засвідчити солідарність одне з одним і жителями країни.
Як повідомили організатори акції, одночасно продзвеніли майже півтори тисячі будильників, бо частина городян прийшла із кількома «дзигариками», а одна сумчанка взяла їх аж шість. Такий колективний порив став рекордним, що відповідно зафіксовано в ході ранкового заходу.
До того ж така акція сприятиме популяризації міста над Пслом і насамперед її туристичного потенціалу.