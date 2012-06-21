Перерахунок у квитанціях на послуги гарячого водопостачання й опалення провели 143 підприємства у 21 області України, а також у місті Києві. Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали шість областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях усі теплокомуненерго перерахували платіжки, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій. Найбільшого відсотка перерахунку досягли у місті Вільнянськ Запорізької області — тут суму в платіжці знизили на 31%. Вартість зменшується завдяки урядовій постанові №1082, якою органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго дозволено здійснювати перерахунок. Його розмір залежить насамперед від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів. Що більше газу використовує підприємство, то більший можливий відсоток перерахунку. Хоч для виробництва тепла можуть використовувати вугілля, пелети тощо.
ЖКГ