В 2016 році в Україні обсяг «тіньової» економіки становив 1,1 трлн гривень. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на дані дослідження міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА).
«І це при тому, що ВВП в тому ж році становив 2,38 трлн гривень, а дохідна частина держбюджету — 595 млрд гривень», — йдеться у статті.
Автор відзначає, що за даними АССА, Україна до 2016 року зайняла третє місце (45,16%) в списку країн з найбільшою тіньовою економікою. Нас обігнали тільки Нігерія з показником 48,37% і Азербайджан (67,04%).
«Вирішуючи проблему детінізації, Мінфін спільно з громадськістю, експертами, за підтримки бізнесу та депутатського корпусу в 2017 році напрацював низку проектів, які пролили світло на "тінь", розкрили її першопричини і намітили напрями боротьби з нею», — йдеться в статті.
«Робочі групи, круглі столи під прицілом небайдужих ЗМІ, форуми, експертні розробки, плани дій і навіть ряд зареєстрованих законопроектів... Все це було. Немає лише конкретного результату цієї роботи, втіленого в реальність. Більш того, немає навіть чіткого уявлення, коли саме чекати результату», — пише автор.