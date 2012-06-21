Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині створено робочу групу, яка боротиметься з нелегальним оборотом алкоголю. До її складу ввійшли представники ОДА та низки силових структур – податківці, прикордонники, працівники СБУ, прокуратури, фіскальної служби та інші.
Такий мобільний підрозділ створено на виконання відповідного завдання уряду, який ставить мету не тільки припиняти діяльність нелегальних точок, а й робити все, аби вони більше ніколи не відновлювали свою «діяльність».
Як повідомив сайт Сумської ОДА, вже впродовж першого дня представники управління ДФС у Сумській області перевірили низку суб’єктів господарювання, виявивши факт нелегального збуту алкоголю. Вилучено спирт на суму 10 мільйонів гривень.