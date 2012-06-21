Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незаконне виготовлення деревного вугілля залишається однією із гострих проблем, яку намагаються розв’язати на Сумщині.
Так, зараз підрозділи Головного управління Національної поліції в Сумській області розслідують 13 кримінальних проваджень, за кожним із яких порушення не тільки податкового, трудового та інших видів законодавства, а й екологічних, протипожежних норм. Адже цей вид підприємницької занадто ризикований, якщо за нього беруться нелегально і діють «з-під поли».
На недавній нараді в Сумській ОДА йшлося про шляхи і методи боротьби з ділками, які становлять небезпеку і навіть загрозу для місцевого населення. І лише силами правоохоронців тут не обійтися.
Потрібна насамперед співпраця органів правопорядку з представниками місцевого самоврядування, лісовими підрозділами, тими, хто можуть вплинути на поліпшення ситуації. Передбачається, що найближчими днями буде підготовлений документ, який регламентує означену роботу на якісно вищому рівні.