Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 19 мільйонів компенсаційних гривень за вимушений простій у карантинний період отримали представники бізнесу Сумської області, які подали 5400 пакетів відповідних документів. До підрозділів обласної служби зайнятості звертаються як представники малого та середнього бізнесу, які використовують найману працю, так і ФОПи, де у штатному розкладі немає найманих працівників.
Підприємці подали близько 4 тисяч документів, кожен із ФОПівців отримає від 5 до 6 тисяч гривень компенсації.
Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наголосивши, що через значне навантаження на фахівців запроваджено гнучкий графік їх роботи із врахуванням часу праці підприємців. Оскільки більшість із них трудяться на місцевих ринках і насамперед в Сумах, то прийом документів сконцентровано у післяобідній час, а кількість фахівців, які приймають документи, збільшено у 3-4 рази.
Роботу служби зайнятості на цьому напрямку відзначив голова Сумської ОДА Роман Грищенко під час недавнього візиту на Сумщину міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова.
Як підсумував Володимир Підлісний, зараз усі підрозділи служби зайнятості сконцентровують зусилля на тому, аби кожен представник малого і середнього бізнесу могли здати документи швидко і без проблем, вчасно отримати кошти, передбачені відповідними законодавчими документами.