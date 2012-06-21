Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перший мільйон тонн зерна намолотили хлібороби Сумщини.
Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, станом на 8 серпня на рахунку аграріїв області 1,08 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що на 116 тисяч тонн більше порівняно з відповідною минулорічною датою. Середня врожайність становить майже 47 центнерів на круг.
За темпами збирання лідирують Охтирський, Недригайлівський, Липоводолинський і Тростянецький райони, де вже готові до обжинків, а за обсягами намолоченого – Сумський, Конотопський та Глухівський райони.
Найурожайніша нива в господарствах Сумського, Тростянецького і Лебединського районів – тут з кожного гектара намолочують відповідно 56,7, 55,3 і 54,6 центнера збіжжя.