Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині, зокремв і в обласному центрі активно збільшують запаси засобів індивідуального захисту, про що постійно інформують сайти Сумської ОДА та Сумської міськради. Для цього використовуються кошти як місцевих бюджетів, так і благодійників. Так, щойно медичні заклади краю одержали 500 спеціальних костюмів, 5 тисяч респіраторів, а також різні засоби індивідуального захисту, закуплені земляками, які переймаються коронавірусними проблемами області.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов, наголосивши, що співпраця між владою, медиками, бізнесом та благодійними організаціями має системний і плановий характер.
А ось на адресу колективу сумського клінічного полового будинку Пресвятої Діви Марії днями надійшли кілька тисяч захисних масок, респіраторів з фільтрами, медичних шапочок-беретів, рукавичок оглядових та латексних стерильних, закритих окулярів, а також антисептик для рук та дезінфікуючі засоби для поверхонь. Усе це придбано за кошти бюджету Сумської міської ОТГ. За словами очільника міста Олександра Лисенка, влада завжди турбувалася і надалі дбатиме про здоров’я найменших громадян міста.
Також за кошти Сумської ОТГ — а це понад мільйон гривень — придбано 4 тисячі експрес-тестів, за допомогою яких міські медики швидко діагностуватимуть не тільки COVID-19, а й різновиди грипу.