Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах програми «Велике будівництво» Сумщина продовжує активно лагодити дороги. Окрім передбачуваних більш як мільярда гривень, які будуть освоєні до кінця серпня 2020 року, додатково розроблено проєктно-кошторисну документацію ще майже на півмільярда. Про це повідомив директор ДП «Дороги Сумщини» Сергій Бесараб під час наради в Сумській ОДА, в ході якої йшлося про виконання вище згаданої програми.
За інформацією сайту Сумської ОДА, мовиться про низку доріг місцевого значення у Тростянецькому, Сумському, Роменському, Охтирському, Липоводолинському та інших районах. Як акцентував голова Сумської ОДА Роман Грищенко, зараз для органів влади на місцях особливо важливо мати розроблену проєктно-кошторисну документацію, оскільки роботи вестимуться саме там, де матимуть відповідні документи.
При цьому Роман Грищенко наголосив, що нині вишукуються можливості для додаткового фінансування ремонту доріг орієнтовно на півтора мільярда гривень. Також є перспективи залучити державне фінансування, що дозволить області суттєво наростити обсяги дорожнього будівництва вже нинішнього року.
Разом з тим в області зосереджують увагу на захисті автошляхів від деформації і руйнування великоваговим транспортом і насамперед під час перевезення врожаю зернових культур. Для цього при Сумській ОДА створено робочу групу у складі представників ОДА, «Укртрансбезпеки», правоохоронців, яка не тільки перевірятиме дотримання норм перевезення вантажів, а й регулярно звітуватиме про зроблене. Щоправда, Сумщина має лише 6 вагових комплексів, тож контролювати рух буде доволі проблематично.