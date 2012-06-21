Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж минулого року освітяни Сумської області освоїли понад 90 відсотків всіх наданих субвенцій, що є одним з кращих показників в Україні.
Завдяки коштам закуплено комп’ютери, підведено інтернет, облаштовано кабінети української мови та природничо-математичні, тривало становлення Нової української школи, а також повністю забезпечено навчальні заклади внутрішніми вбиральнями.
Про це повідомила Міністр освіти і науки Ганна Новосад під час робочої поїздки на Сумщину, наголосивши, що такі результати стали можливими завдяки вмілій організаторській роботі Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, зокрема, в плані роботи з тендерами.
Очільниця міністерства відвідала низку загальноосвітніх шкіл області – в селах Береза Глухівського, Голубівка Лебединського та Басівка Сумського районів. Остання – за кілька кілометрів від українсько-російського кордону, в одному з віддалених сіл, однак географічне розташування жодним чином не впливає на її успішне функціонування, де сьогодні навчаються 72 учні.
За словами Ганни Новосад, міністерство надаватиме особливої уваги районам з низькою щільністю населення та закладам, які хоч і не є опорними, однак відіграють велике значення в наданні грунтовної освіти сьогоднішнім школярам.