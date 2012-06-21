Розмаїто і барвисто представила Сумська область свій туристичний потенціал під час Міжнародного туристичного салону «Україна», який проходив у Києві впродовж трьох днів.
Як розповів начальник відділу промоції і туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, область підготувала і презентувала численним гостям гастрономічний стенд, завдяки якому потенційні туристи з усіх куточків України та Європи мали змогу ознайомитися насамперед із кулінарним розмаїттям слобожанського краю, а також привабливими туристськими маршрутами.
Учасники салону могли посмакувати стравами з равликів, чорного сиру, конопель, ексклюзивними настоянками, винними напоями тощо. Тобто ті, хто планує подорож Україною найближчим часом, переконалися у привабливості сумського краю. У міжнародному салоні взяли участь понад 10 тисяч представників туристичного бізнесу із 20 країн.