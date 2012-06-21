Представники Сумської області взяли участь у Міжнародній конференції «Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування», що відбулася в Херсоні за ініціативи Міністерства культури України та Українського центру культурних досліджень.
Її учасники обговорили шляхи співпраці на національному та регіональному рівнях, об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та наукових установ у сфері популяризації народних художніх промислів, пошук дієвих механізмів підтримки та стимулювання діяльності майстрів народного мистецтва.
Сумчани креативно презентували низку зразків нематеріальної спадщини, зокрема, Кролевецьке переборне ткацтво та його історичні особливості, а також три авторських колекції дизайн-студії «Art`elь Moda» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Зокрема, колекцію «Вільний птах», у якій вдало поєднані сучасні модні тенденції і традиційне орнаментування кролевецького ткацтва, а також «Солоха» та «Гетьманщина» із сучасним баченням славетного історичного минулого України.