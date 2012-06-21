Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Мами стануть головними героїнями конкурсу «Розкажи про свою маму», який оголосив Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», присвячений Дню матері. Його учасниками можуть стати представники молоді з інвалідністю та сумчани віком понад 60 років. Переможців визначатимуть у трьох номінаціях: на кращу розповідь, вірш і світлину.
Організатори конкурсу подбали про заохочувальні призи для переможців, а кращі роботи будуть розміщені на сторінці «Берегині» у Facebook.