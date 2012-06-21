Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перший в Україні міжнародний online чемпіонат ROYAL BEAUTY «Кубок Карпат-2020» зібрав сотні представників індустрії краси — перукарів, візажистів, бровістів, майстрів нігтьової естетики. І хоч конкурс проходив дистанційно, все ж видався захопливим і динамічним.
У номінації «Весільна зачіска» перемогу здобула представниця Кролевця із Сумщини Альона Леонідова, яку до змагань готувала наставниця Юлія Ксиніта. Як сказала молода майстриня, для неї це перший досвід дистанційного конкурсу і тим паче приємно, що змагання принесло перемогу.