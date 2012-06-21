Справжнім новосіллям можна вважати недавнє відкриття оновленого відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Сумській обласній дитячій клінічній лікарні. Сумщина має сучасний медичний заклад європейського типу, де малеча одержуватиме високоякісну комплексну допомогу.
Такий подарунок юним пацієнтам, їхнім батькам та медикам області зробив благодійний фонд «Технологія», який надав 6,5 мільйона гривень. Окрім ремонту, придбано медичне та побутове обладнання, спеціалізовані меблі, об’єкт здано, як мовиться, під ключ. На думку головного лікаря закладу Ігоря Змисля, дворічна модернізація перевершила сподівання: враховано всі потреби і пацієнтів, і медиків.
Голова Сумської ОДА Микола Клочко і голова Сумської облради Володимир Токар подякували меценатові Володимирові Зайцю, депутатському корпусу за підтримку медичної галузі. Такі інвестиції дають змогу зберігати здоров’я наших дітей.
Та роботи на цьому об’єкті тривають. Завершується ремонт покрівлі, котельні, адже впродовж останніх семи років тут не було гарячої води. У планах — осучаснення хірургічного відділення. Загалом цього року з обласного бюджету на дитячу лікарню витрачено понад 5 мільйонів гривень.
Обласна дитяча клінічна лікарня надає спеціалізовану медичну допомогу 13 тисячам дітей, з яких майже 40% — із сільської місцевості, тут працюють 113 лікарів.