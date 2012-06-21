Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З часу введення карантинних обмежень Сумська обласна служба зайнятості хоч і працює в режимі обмеженого доступу, однак це аж ніяк не позначається на допомозі і підтримці безробітних. Всі працівники у телефонному режимі спілкуються із клієнтами, функціонують «гарячі лінії», сайти тощо.
За останні майже три тижні, або в період з 19 березня по 8 квітня, за направленнями служби працевлаштовані 1224 безробітних на вакантні місця у тих чи тих колективах, що продовжують свою виробничу діяльність. Прийнято 12 рішень, відповідно до яких роботодавці одержали компенсації із відшкодування єдиного внеску за працевлаштування безробітних на новостворені місця.
Не припиняються і громадські роботи — вони стосуються благоустрою територій, озеленення тощо. До них за цей час залучено 133 особи, ще 165 — до тимчасової зайнятості.
Як повідомляє служба, працівники всіх філій, базових центрів завжди на дистанційному зв’язку зі своїми клієнтами і готові підтримати кожного безробітного в тих чи тих питаннях.