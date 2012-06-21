Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці відбулися Всеукраїнські фінальні змагання серед команд аварійних служб газорозподільних компаній, у яких взяли участь представники 22 підрозділів.
Першість виборов колектив служби «104» «Сумигаз», на другому місці представники Рівного, третьому – Дніпра.
До складу кожної команди входили п'ятеро фахівців, які виконували завдання із шести дисциплін. Оцінювалися не лише якість, а й оперативність виконаних робіт з ліквідації витоків природного газу.
За оцінкою журі, сумчани діяли найбільш професійно, впевнено і швидко. Команду-переможця представляли фахівці Роменського відділення АТ «Сумигаз».