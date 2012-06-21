Благодійний аукціон під такою назвою завдяки громадському фонду «Суми» та агенції промоції «Суми» в обласному центрі став традиційним. Днями він відбувся вшосте і мав на меті зібрати благодійні кошти на лікування та реабілітацію учасника АТО Євгена Журавля.
Свої творчі роботи подали майже 70 сумських майстрів, а також представники Канади. Кожен із виставлених лотів, ціна яких коливалася від 250 до 3300 гривень, викликав зацікавлення серед учасників аукціону. Всього на лікування Євгена Журавля було зібрано майже 45 тисяч гривень.
Голова Сумської ОДА Микола Клочко придбав картину «Макове поле», міський голова Сум Олександр Лисенко – «Гладіолуси», а волонтери, які брали участь в організації заходу, одну з куплених картин під назвою «Ранок» подарували Євгену Журавлю.