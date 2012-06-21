Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 10 років тривало будівництво скейтпарку в Сумах і ось на початку цьогорічного вересня довгоочікуваний майданчик у міському парку ім. І. Кожедуба прийняв перших любителів екстриму.
Того дня випробовували покриття скейтери, самокатники, ВМХсери переважно юного віку, хоча серед них були і ті, кому за 20.
Всі залишилися задоволені.
На облаштування стаціонарного стадіону міська влада Сум витратила понад 3 мільйона гривень.
А тим часом на базі СумДУ почав функціонувати центр пляжного волейболу, облаштований за останнім словом техніки. Відтепер змагання з цього виду спорту можна проводити в Сумах за участі навіть команд інших країн.