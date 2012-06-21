Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж чотирьох днів на Херсонщині тривала ХIХ Всеукраїнська спартакіада працівників газових господарств України, в якій взяли участь 16 команд з різних куточків країни загальною чисельністю понад 400 чоловік.
Змагаючись у різних видах, зокрема, гирьовому спорті, настільному тенісі, шашках, легкій атлетиці, плаванні тощо, у загальнокомандному заліку першість вибороли представники ПАТ «Сумигаз. На їхньому рахунку 12 нагород, з яких 10 – золотих і по одній срібній та бронзовій.
Друге і третє місця вибороли представники відповідно Дніпропетровська та Івано-Франківська.