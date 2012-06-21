Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього року в рамках Програми Президента України Сумська область буде втілювати 24 проєкти, з яких 16 перехідні, а 8 — нові. Кошти в сумі понад 204 мільйона гривень виділятиме державний фонд регіонального розвитку. Про це стало відомо в ході онлайн-засідання відповідної комісії Мінрегіону, яка оцінювала, аналізувала та відбирала подані проєкти та інвестиційні програми з усієї України.
На Сумщині завдяки коштам ДФРР будуватимуть та реконструюватимуть 5 шкіл, 4 дитячих садочка та 2 об’єкта спортивної інфраструктури. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, загалом за кошти ДФРР — а це майже 4,9 мільярда гривень — нинішнього року будуть реалізовані 461 проєкт, а в межах «Великого будівництва» — 232 на суму 2,57 мільярда гривень. Йдеться про 98 шкіл та по 67 дитячих садочків і об’єктів спортивної інфраструктури.
Цими днями схвальну оцінку отримали також сумські радіо- і тележурналісти, роботу яких в умовах карантину відзначили під час недавнього засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, йдеться про два освітніх проєкти: сумської телекомпанії СТС, яка разом з Департаментом освіти і науки Сумської ОДА розробила і втілила «Школу-онлайн», а також Конотопської дитячої телерадіоорганізації «КОН-ТАКТ» і відділу освіти Конотопської міськради — «Навчаємося вдома».
Про це повідомила Лариса Якубенко — представниця Національної ради в Сумській області, наголосивши, що слобожанські медійники вкотре проявили професіоналізм і вміння шукати та втілювати ті чи ті теми.