Чергового виробничого результату досягли машинобудівники Сумського НВО. Днями на підземному газосховищі «Бозой» Актюбінської області (Казахстан) введено в експлуатацію виготовлену в Сумах установку абсорбційного осушення газу продуктивністю 27 мільйонів кубометрів на добу.
Як повідомив прес-центр НВО, над цим проектом машинобудівники працювали впродовж 2015—2017 років, виконавши інжиніринг, виготовивши обладнання, здійснивши монтаж і пусконалагоджувальні роботи. Поставлена установка стала найпотужнішою за всю історію роботи колективу.
Як наголошує заступник директора з продажу та комплектних об’єктів Олександр Северін, робітники спроектували, виготовили і змонтували в єдиний комплекс майже 60 одиниць технологічно складної техніки, серед якої фільтри-сепаратори, абсорбери, колони регенерації гліколю, теплообмінники, апарати повітряного охолодження, насоси, ємності тощо.
Установку в експлуатацію ввів президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, наголосивши на унікальності та важливості об’єкта для розвитку енергетичного потенціалу країни. Завдяки їй якість транспортованого палива доведено до міжнародних стандартів, а термін експлуатації газопроводу значно подовжено.
Новий об’єкт дає змогу повністю задовольняти потреби південних регіонів Казахстану в блакитному паливі в піковий опалювальний період, забезпечуючи стабільний експорт вуглеводнів до Китаю.