Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Більш як 250 жителів Сум обстежили медики ортопедично-травматологічного відділення Сумської Центральної міської клінічної лікарні в ході акції із запобігання та лікування деформуючих остеоартрозів великих суглобів.
Захід мав не тільки просвітницький, а й практичний лікувальний характер. Медики виявляли захворювання, надавали рекомендації, визначали процедуру лікування тощо. І при цьому наголошували на необхідності негайного звертання до лікарні, якщо пацієнти відчувають біль – і не лише у суглобах.